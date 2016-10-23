В 1-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» начинающий детектив Яковлевич и его напарник расследуют убийство молодой девушки, которую сожгли на кукурузном поле. Расследование приводит к компании, принадлежащей отцу жертвы, и оказывается, что у фирмы есть большие долги. Инспектору Яковлевичу и его команде предстоит выяснить, связаны ли финансовые проблемы бизнесмена-миллионера с насильственной смертью его дочери. Александр и Мирко берут Страхиню под стражу. Во время обыска в квартире подозреваемого находят любопытный снимок человека. Фотография может стать вещественным доказательством...