Ubice mog oca 2016, season 1

Ubice mog oca season 1 poster
Season premiere 23 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» начинающий детектив Яковлевич и его напарник расследуют убийство молодой девушки, которую сожгли на кукурузном поле. Расследование приводит к компании, принадлежащей отцу жертвы, и оказывается, что у фирмы есть большие долги. Инспектору Яковлевичу и его команде предстоит выяснить, связаны ли финансовые проблемы бизнесмена-миллионера с насильственной смертью его дочери. Александр и Мирко берут Страхиню под стражу. Во время обыска в квартире подозреваемого находят любопытный снимок человека. Фотография может стать вещественным доказательством...

0.0
8 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 October 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 October 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 November 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 November 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 November 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 December 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 December 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 December 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 December 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 January 2017
