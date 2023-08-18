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Постер к 1-му сезону сериала Девушка в маске
Киноафиша Сериалы Девушка в маске Сезоны Сезон 1

Девушка в маске, 1 сезон

Mask Girl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка в маске»

В 1-м сезоне сериала «Девушка в маске» в обычном офисе работает скромная и замкнутая в себе девушка по имени Ким Мо-ми. Она отсиживает положенные часы и спешит поскорее убраться с глаз коллег. Но никто не знает, что по вечерам она надевает маску и устраивает анонимные онлайн-трансляции в интернете, которые пользуются огромным успехом. С детства она хотела стать актрисой, но разочаровалась в своей мечте из-за непривлекательной внешности. Одним из главных поклонников таинственной незнакомки становится коллега Ким Мо-ми – такой же одинокий и закомплексованный юноша, как она сама. Разумеется, он даже не догадывается, кто на самом деле скрывается под маской его кумира.

Список серий 1-го сезона сериала «Девушка в маске» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ким Моми Kim Mo-mi
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Чу Онам Ju Oh-nam
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Ким Гёнча Kim Kyung-ja
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Ким Чхунэ Kim Chun-ae
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2023
Ким Мимо Kim Mi-mo
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2023
Ким Моми Kim Mo-mi
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2023
Моми и Мимо Mo-mi and Mi-mo
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
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