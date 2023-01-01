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Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь
Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны Сезон 2

Звездный путь, 2 сезон

Star Trek 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 1967
Год выпуска 1967
Количество серий 26
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» вулканцы раз в семь лет реализовывают свою сексуальную энергию. Их беспокойство в связи с этим сложно скрыть. По крайней мере, Споку контролировать себя тяжело. Члены команды отправляются на планету, живущую по законам Древнего Рима. Они сражаются с гладиаторами и знакомятся с Аполлоном, который мечтает вновь оказаться в тех временах, когда божества обладали могуществом и величием. А зонд под названием «Странник», запущенный с планеты Земля в начале 21-го столетия, забывает о своей изначальной миссии — исследовать космические пространства. В нем запустился разрушительный процесс. 

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Время ярости Amok Time
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 1967
Кто скорбит по Адонису? Who Mourns for Adonais?
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 1967
Подменыш The Changeling
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 1967
Зеркало, Зеркало Mirror, Mirror
Сезон 2 Серия 4
6 октября 1967
Яблоко The Apple
Сезон 2 Серия 5
13 октября 1967
Машина судного дня The Doomsday Machine
Сезон 2 Серия 6
20 октября 1967
Кошачья лапа Catspaw
Сезон 2 Серия 7
27 октября 1967
Я, Мадд I, Mudd
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 1967
Метаморфоза Metamorphosis
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 1967
Путь на Вавилон Journey to Babel
Сезон 2 Серия 10
17 ноября 1967
Дитя пятницы Friday's Child
Сезон 2 Серия 11
1 декабря 1967
Смертельные годы The Deadly Years
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 1967
Наваждение Obsession
Сезон 2 Серия 13
15 декабря 1967
Волк в овчарне Wolf in the Fold
Сезон 2 Серия 14
22 декабря 1967
Проблема с трибблами The Trouble with Tribbles
Сезон 2 Серия 15
29 декабря 1967
Игроки Трискилиона The Gamesters of Triskelion
Сезон 2 Серия 16
5 января 1968
Доля в деле A Piece of the Action
Сезон 2 Серия 17
12 января 1968
Иммунный синдром The Immunity Syndrome
Сезон 2 Серия 18
19 января 1968
Маленькая личная война A Private Little War
Сезон 2 Серия 19
2 февраля 1968
Возвращение в завтра Return to Tomorrow
Сезон 2 Серия 20
9 февраля 1968
Образец силы Patterns of Force
Сезон 2 Серия 21
16 февраля 1968
Как розу ты не назови… By Any Other Name
Сезон 2 Серия 22
23 февраля 1968
Окончательная победа The Omega Glory
Сезон 2 Серия 23
1 марта 1968
Новейший компьютер The Ultimate Computer
Сезон 2 Серия 24
8 марта 1968
Хлеба и зрелищ Bread and Circuses
Сезон 2 Серия 25
15 марта 1968
Цель: Земля Assignment: Earth
Сезон 2 Серия 26
29 марта 1968
График выхода всех сериалов
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