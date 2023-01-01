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Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь
Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны Сезон 3

Звездный путь, 3 сезон

Star Trek 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 сентября 1968
Год выпуска 1968
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь»

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь» мозг Спока находится в опасности. Его похитили представители деградирующей цивилизации, которые при помощи него собираются усовершенствовать свою техническую установку, отвечающую за жизнеобеспечение. Тело Спока покоится на больничной койке в экипаже «Энтерпрайза». В это время Кирк и Маккой не теряют времени. Они бросают все силы, чтобы помочь другу вернуть то, что по праву принадлежит только ему. Затем члены команды «Энтерпрайз» летят в ту часть галактики, где прежде не доводилось побывать ни одному звездолету. Капитан Кирк напрасно не обращает внимания на предупреждение космического буя. 

Список серий 3-го сезона сериала «Звездный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мозг Спока Spock's Brain
Сезон 3 Серия 1
20 сентября 1968
Происшествие на Энтерпрайзе The Enterprise Incident
Сезон 3 Серия 2
27 сентября 1968
Райский синдром The Paradise Syndrome
Сезон 3 Серия 3
4 октября 1968
И поведут нас наши дети… And the Children Shall Lead
Сезон 3 Серия 4
11 октября 1968
Разве правда не прекрасна? Is There in Truth No Beauty?
Сезон 3 Серия 5
18 октября 1968
Призрак ружья Spectre of the Gun
Сезон 3 Серия 6
25 октября 1968
День примирения Day of the Dove
Сезон 3 Серия 7
1 ноября 1968
Ибо мир полый, и я коснулся неба For the World is Hollow and I Have Touched the Sky
Сезон 3 Серия 8
8 ноября 1968
Паутина толиан The Tholian Web
Сезон 3 Серия 9
15 ноября 1968
Пасынки Платона Plato's Stepchildren
Сезон 3 Серия 10
22 ноября 1968
В мгновение ока Wink of an Eye
Сезон 3 Серия 11
29 ноября 1968
Эмпат The Empath
Сезон 3 Серия 12
6 декабря 1968
Элаан тройская Elaan of Troyius
Сезон 3 Серия 13
20 декабря 1968
Кого боги захотят наказать Whom Gods Destroy
Сезон 3 Серия 14
3 января 1969
Пусть это будет полем последней битвы Let That Be Your Last Battlefield
Сезон 3 Серия 15
10 января 1969
Метка Гидеона The Mark of Gideon
Сезон 3 Серия 16
17 января 1969
Та, что осталась в живых That Which Survives
Сезон 3 Серия 17
24 января 1969
Огни Зетара The Lights of Zetar
Сезон 3 Серия 18
31 января 1969
Реквием по Мафусаилу Requiem for Methuselah
Сезон 3 Серия 19
14 февраля 1969
Путь в Эдем The Way to Eden
Сезон 3 Серия 20
21 февраля 1969
Витающие в облаках The Cloud Minders
Сезон 3 Серия 21
28 февраля 1969
Завеса дикарства The Savage Curtain
Сезон 3 Серия 22
7 марта 1969
Все наши вчера All Our Yesterdays
Сезон 3 Серия 23
14 марта 1969
Вторжение оборотня Turnabout Intruder
Сезон 3 Серия 24
3 июня 1969
График выхода всех сериалов
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