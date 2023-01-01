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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь
Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны Сезон 1

Звездный путь, 1 сезон

Star Trek 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 1966
Год выпуска 1966
Количество серий 29
Продолжительность сезона 29 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» зрителям представлена картина межгалактической утопии. Федерация, которую создали вулканцы, андорианцы и представители человеческой расы, состоит из более чем 150 различных планет. На каждой из них обнаружена жизнь. Однако многие территории космоса по-прежнему остаются неисследованными. Именно в этом и заключается миссия команды, которая путешествует на звездочете «Энтерпрайз» по внеземным цивилизациям и открывает новые планеты. Также члены экипажа сталкиваются с аномалией. Странное поле обнаружено неподалеку от края вселенной. Оно влияет на психокинетический дар членов команды.

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ловушка для человека The Man Trap
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 1966
Закон Чарли Charlie X
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 1966
Куда не ступала нога человека Where No Man Has Gone Before
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 1966
Время обнажиться The Naked Time
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 1966
Враг изнутри The Enemy Within
Сезон 1 Серия 5
6 октября 1966
Женщины Мадда Mudd's Women
Сезон 1 Серия 6
13 октября 1966
Из чего сделаны девочки? What Are Little Girls Made of?
Сезон 1 Серия 7
20 октября 1966
Мири Miri
Сезон 1 Серия 8
27 октября 1966
Кинжал разума Dagger of the Mind
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 1966
Корбомитный манёвр The Corbomite Maneuver
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 1966
Зверинец, часть 1 The Menagerie Part I
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 1966
Зверинец, часть 2 The Menagerie Part II
Сезон 1 Серия 12
24 ноября 1966
Совесть короля The Conscience of the King
Сезон 1 Серия 13
8 декабря 1966
Равновесие страха Balance of Terror
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 1966
Увольнение на берег Shore Leave
Сезон 1 Серия 15
29 декабря 1966
Галилей-VII The Galileo Seven
Сезон 1 Серия 16
5 января 1967
Готосский Сквайр The Squire of Gothos
Сезон 1 Серия 17
12 января 1967
Арена Arena
Сезон 1 Серия 18
19 января 1967
Завтра – это вчера Tomorrow Is Yesterday
Сезон 1 Серия 19
26 января 1967
Трибунал Court Martial
Сезон 1 Серия 20
2 февраля 1967
Трибунал The Return of the Archons
Сезон 1 Серия 21
9 февраля 1967
Космическое семя Space Seed
Сезон 1 Серия 22
16 февраля 1967
Вкус армагеддона A Taste of Armageddon
Сезон 1 Серия 23
23 февраля 1967
Эта сторона рая This Side of Paradise
Сезон 1 Серия 24
2 марта 1967
Дьявол в темноте The Devil in the Dark
Сезон 1 Серия 25
9 марта 1967
Миссия милосердия Errand of Mercy
Сезон 1 Серия 26
23 марта 1967
Альтернативный фактор The Alternative Factor
Сезон 1 Серия 27
30 марта 1967
Город на краю вечности The City on the Edge of Forever
Сезон 1 Серия 28
6 апреля 1967
Операция «Уничтожить» Operation: Annihilate!
Сезон 1 Серия 29
13 апреля 1967
График выхода всех сериалов
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