Ёсики Накадзима Yoshiki Nakajima
Ёсики Накадзима

Yoshiki Nakajima

Эхо террора 0.0
Эхо террора (2014)
Грабитель 0.0
Грабитель (2020)
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи 0.0
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи (2025)

Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
аниме , фэнтези 2025, Япония
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2025, Япония
Грабитель
Грабитель
боевик, аниме , фэнтези 2020, Япония
Эхо террора
Эхо террора
драма, аниме , триллер 2014, Япония
