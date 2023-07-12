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Постер к 5-му сезону сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны Сезон 5

Bungou Stray Dogs 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 13 минут
О чем 5-й сезон сериала «Проза бродячих псов»

В 5-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» новый босс портовой мафии Мори хочет, чтобы Йосано присоединилась к его банде. В обмен он готов помочь Детективному агентству в кризисной ситуации. Йосано предпочла бы этого не делать, но решается на риск ради важного расследования, в котором не разобраться без помощи Мори. Танидзаки, Миядзава и Есано сопровождают коллегу на опасную встречу с представителями мафии. Ацуши и Кека убеждают Мушитаро сбежать из хранилища вместе с ними. Тем временем сотрудники Седьмого агентства под руководством Сакагучи Анго уже ведут на него охоту. Джоно и Тетчу подозревают Люси в сотрудничестве с террористами.

Список серий сериала Проза бродячих псов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Самый сильный человек The Strongest Man
Сезон 5 Серия 1
12 июля 2023
Ответ на все The Answer to Everything
Сезон 5 Серия 2
19 июля 2023
Герой против преступника Hero vs Criminal
Сезон 5 Серия 3
26 июля 2023
Война героев, Война банд Hero War, Gang War
Сезон 5 Серия 4
2 августа 2023
В небесном порту (часть 1) At the Port in the Sky (Part 1)
Сезон 5 Серия 5
9 августа 2023
В небесном порту (часть 2) At the Port in the Sky (Part 2)
Сезон 5 Серия 6
16 августа 2023
В небесном порту (часть 3) At the Port in the Sky (Part 3)
Сезон 5 Серия 7
23 августа 2023
Земля нечеловеческих демонов (Часть 1) Land of Inhuman Demons (Part 1)
Сезон 5 Серия 8
30 августа 2023
Земля нечеловеческих демонов (Часть 2) Land of Inhuman Demons (Part 2)
Сезон 5 Серия 9
6 сентября 2023
Земля нечеловеческих демонов (Часть 3) Land of Inhuman Demons (Part 3)
Сезон 5 Серия 10
13 сентября 2023
Прощайте, сумерки Twilight Goodbye
Сезон 5 Серия 11
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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