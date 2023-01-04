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Постер к 4-му сезону сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны Сезон 4

Bungou Stray Dogs 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут
О чем 4-й сезон сериала «Проза бродячих псов»

В 4-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» Юкичи Фукудзава в свои 32 года надеется оставить позади темное прошлое наемного убийцы и зажить новой честной жизнью. Но он натыкается на четырнадцатилетнего подростка Ранпо Эдогаву, когда тот совершает свое первое преступление. Осознав непревзойденный криминальный талант мальчика, наемник берет его под свое крыло. Он дарит своему воспитаннику «волшебные» очки, которые якобы дают способность мгновенно определять истину в любой ситуации. Однажды Рампо оказывается в полицейском участке, но быстро понимает, что офицер, который его задержал, – не тот, за кого себя выдает.

Список серий сериала Проза бродячих псов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Одинокий фехтовальщик и знаменитый сыщик The Lone Swordsman and the Famous Detective
Сезон 4 Серия 1
4 января 2023
День сон, ночь реальна The Day Is a Dream, The Night Is Real
Сезон 4 Серия 2
11 января 2023
Тайное основание детективного агентства The Secret Founding of the Detective Agency
Сезон 4 Серия 3
18 января 2023
Идеальное убийство и убийца (Часть 1) A Perfect Murder and Murderer (Part 1)
Сезон 4 Серия 4
25 января 2023
Идеальное убийство и убийца (Часть 2) A Perfect Murder and Murderer (Part 2)
Сезон 4 Серия 5
1 февраля 2023
Трагическое воскресенье Tragic Sunday
Сезон 4 Серия 6
8 февраля 2023
Собаки охотятся на собак Dogs Hunt Dogs
Сезон 4 Серия 7
15 февраля 2023
Ты, дитя греха; Я, дитя греха You, A Child of Sin; I, A Child of Sin
Сезон 4 Серия 8
22 февраля 2023
Сон бабочек A Dream of Butterflies
Сезон 4 Серия 9
1 марта 2023
Плач о моем бескрылом теле In Lament of My Wingless Body
Сезон 4 Серия 10
8 марта 2023
Побег из тюрьмы Jailbreak
Сезон 4 Серия 11
15 марта 2023
Банго Гончие Собаки Bungo Hound Dogs
Сезон 4 Серия 12
22 марта 2023
СКАЙПАД SKYFALL
Сезон 4 Серия 13
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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