Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны Сезон 2

Bungou Stray Dogs 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Проза бродячих псов»

Во 2-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» раскрывается истинное прошлое Осаму, который некогда был представителем портовой мафии. Одасаку отправляется в новый западноевропейский ресторан, но его интересует отнюдь не только меню. Владелец этого заведения присматривает за группой детей, которые лишились родителей на войне. Тем временем Дадзаю с помощью хитрой ловушки удается поймать одного из солдат-перебежчиков. На собрании руководства портовой мафии принимается решение о полном уничтожении Мимиков. В ходе поединка Одасаку встречается с лидером Мимиков, который произносит таинственное пророчество.

Список серий сериала Проза бродячих псов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Тёмные времена The Dark Age
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2016
Бежать некуда Nowhere to Return
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2016
Комната, из которой мы однажды увидим океан A Room Where We Can Someday See The Ocean
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2016
Проза бродячих псов Bungo Stray Dogs
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2016
Конфликт трёх компаний Three Companies Conflict
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2016
Стратегия конфликта The Strategy of Conflict
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2016
Воля Магната Will of Tycoon
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2016
Даже разум может ошибаться Though the Head May Err
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2016
Двойной чёрный Double Black
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2016
По и Рампо – Моби Дик, парящий в небесах Poe and Rampo - Moby Dick, Swimming in the Sky
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2016
Расёмон, тигр и последний император Rashoumon, The Tiger and the Last Emperor
Сезон 2 Серия 11
9 декабря 2016
Если бы я мог сейчас сбросить свою ношу If I May Shed Away My Burden Now
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше