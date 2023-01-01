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Постер сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны

Проза бродячих псов, список сезонов

Bungou Stray Dogs 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Проза бродячих псов»
Проза бродячих псов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 8 апреля 2016 - 24 июня 2016
 
Проза бродячих псов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 5 октября 2016 - 16 декабря 2016
 
Проза бродячих псов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 12 апреля 2019 - 28 июня 2019
 
Проза бродячих псов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 4 января 2023 - 29 марта 2023
 
Проза бродячих псов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
11 эпизодов 12 июля 2023 - 20 сентября 2023
 
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