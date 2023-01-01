Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Проза бродячих псов
Сезоны
Проза бродячих псов, список сезонов
Bungou Stray Dogs
18+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
23 минуты
Телеканал
Tokyo MX
Список сезонов сериала «Проза бродячих псов»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
8 апреля 2016 - 24 июня 2016
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
5 октября 2016 - 16 декабря 2016
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
12 апреля 2019 - 28 июня 2019
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
4 января 2023 - 29 марта 2023
Сезон 5 / Season 5
11 эпизодов
12 июля 2023 - 20 сентября 2023
Related video
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить