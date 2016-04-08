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Постер к 1-му сезону сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны Сезон 1

Bungou Stray Dogs 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проза бродячих псов»

В 1-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» в центре событий оказывается сирота, которого за провинность выгоняют из детского дома. Ацуси Накадзиму совсем не знает жизни и не представляет, куда ему теперь идти. В отчаянии герой решает заняться грабежом путешественников. Но все меняется после того, как Ацуси случайно спасает молодого человека по имени Осаму Дадзай, который пытается покончить с собой. Выясняется, что он служит в Вооруженном детективном агентстве, все сотрудники которого имеют какой-то уникальный магический дар. Они охотятся на преступников, обладающих сверхъестественными способностями. Ацуси вступает в ряды агентства.

Список серий сериала Проза бродячих псов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Удача непредсказуема и изменчива Fortune Is Unpredictable and Mutable
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2016
Жила-была бомба A Certain Bomb
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2016
Гангстерский рай Иокогамы Yokohama Gangster Paradise
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2016
Трагедия фаталиста The Tragedy of the Fatalist
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2016
Убийство на улице D Murder on D Street
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2016
Лазоревый Апостол The Azure Messenger
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2016
Любовь к больным идеализмом Love for the Disease Called Ideals
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2016
Погибни, но убей Teaching Them to Kill, Then to Die
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2016
Красавица безмолвная, точно статуя The Beauty Is Quiet Like a Stone Statue
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2016
Расёмон и тигр Rashomon and the Tiger
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2016
1-я часть: Такая работа не для неё 2-я часть: Блаженное сыскное бюро First, an Unsuitable Profession for Her / Second, an Ecstatic Detective Agency
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2016
Сносит наши судёнышки обратно в прошлое Borne Back Ceaselessly into the Past
Сезон 1 Серия 12
24 июня 2016
График выхода всех сериалов
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