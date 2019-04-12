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Постер к 3-му сезону сериала Проза бродячих псов
Киноафиша Сериалы Проза бродячих псов Сезоны Сезон 3

Bungou Stray Dogs 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 3-й сезон сериала «Проза бродячих псов»

В 3-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» лидер портовой мафии Мори Огай приказывает пятнадцатилетнему Дадзаю Осаму расследовать появление необычного человека в районе поселения Йокогама. Вместе с Накахарой Чуя парень расследует причины взрыва, который произошел много лет назад в Арахабаки, но подвергается нападению со стороны солдат. Герои раскрывают правду о случившемся и узнают, что фигурантом дела был Рандо – бывший глава портовой мафии. Загадочный парень по имени Федор наконец выходит из тени после того, как Эйс пытается силой вынудить его присоединиться к своей команде бандитов.

Список серий сериала Проза бродячих псов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пятнадцатилетние Дазай и Чуя Dazai, Chuuya, Fifteen Years Old
Сезон 3 Серия 1
12 апреля 2019
Бог огня God of Fire
Сезон 3 Серия 2
19 апреля 2019
Алмазы – всего лишь алмазы Only a Diamond Can Polish a Diamond
Сезон 3 Серия 3
26 апреля 2019
В моих проступках промысел божий My III Deeds are The Work of God
Сезон 3 Серия 4
3 мая 2019
Буффонада и зависимость Slap the Stick & Addict
Сезон 3 Серия 5
10 мая 2019
1-я часть: Девичья склока 2-я часть: Портрет отца Herurisu / Portrait of a Father
Сезон 3 Серия 6
17 мая 2019
Возрождение Фиджеральда Fitzgerald Rising
Сезон 3 Серия 7
24 мая 2019
Убийца в маске The Masked Assassin
Сезон 3 Серия 8
31 мая 2019
Каннибализм (Часть 1) Cannibalism (Part 1)
Сезон 3 Серия 9
7 июня 2019
Каннибализм (Часть 2) Cannibalism (Part 2)
Сезон 3 Серия 10
14 июня 2019
Каннибализм (Часть 3) Cannibalism (Part 3)
Сезон 3 Серия 11
21 июня 2019
Эхо ECHO
Сезон 3 Серия 12
28 июня 2019
График выхода всех сериалов
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