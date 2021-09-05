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Постер к 1-му сезону сериала Подросток Эвтаназия
Киноафиша Сериалы Подросток Эвтаназия Сезоны Сезон 1

Teenage Euthanasia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подросток Эвтаназия»

В 1-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» в штате Флорида есть похоронное бюро «Нежный конец». Им владеет весьма странная семья: старушка Баба, ее сын Пит и дочь Трофи. Когда Трофи узнает о незапланированной беременности, она с горя называет дочку Эвтаназия и бросает ее на попечение бабушки и дяди. Эвтаназия, или Энни, вновь видит мать лишь в подростковом возрасте, когда ту уже мертвой привозят в семейное агентство для погребения. Но происходит невероятное: молния попадает в самодельный раствор для бальзамирования со слезами Эвтаназии, и в результате Трофи оживает. У нее появляются сверхъестественные способности и второй шанс стать хорошей матерью.

Список серий сериала Подросток Эвтаназия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Nobody Beats the Baba
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2021
First Date with the Second Coming
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2021
Teen Eggs and Scram
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2021
The Bad Bang Theory
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2021
Suddenly Susan
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2021
Adventures in Beetle Sitting
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2021
Dada M.I.A.
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2021
График выхода всех сериалов
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