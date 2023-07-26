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Постер к 2-му сезону сериала Подросток Эвтаназия
Киноафиша Сериалы Подросток Эвтаназия Сезоны Сезон 2

Teenage Euthanasia
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Подросток Эвтаназия»

Во 2-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» у Пита появляется новый друг, что вызывает волну ревности его властной матери. Тем временем Энни пытается проводить как можно больше времени со своей вновь обретенной воскресшей матерью, но та постепенно устает от новой для себя роли. Чтобы получить немного свободы, Трофи готова на любые ухищрения. Энни и Трофи играют в настольную игру «Папочка, это я!», которая может помочь Эвтаназии наконец узнать настоящее имя своего биологического отца. Но принесет ли эта информация успокоение мятежному подростку или у семейства появится еще больше проблем?

Список серий сериала Подросток Эвтаназия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Remember Fun?
Сезон 2 Серия 1
26 июля 2023
Mother's Day
Сезон 2 Серия 2
2 августа 2023
A League of His Own
Сезон 2 Серия 3
9 августа 2023
My Child is a Robot
Сезон 2 Серия 4
16 августа 2023
Adult Swim Land
Сезон 2 Серия 5
23 августа 2023
Viva La Flappanista!
Сезон 2 Серия 6
30 августа 2023
A League of His Own
Сезон 2 Серия 7
6 сентября 2023
It Happening!!! (Jellybean's Birthday)
Сезон 2 Серия 8
13 сентября 2023
A Waist-Down Ghost Town Shut Down
Сезон 2 Серия 9
20 сентября 2023
A Very Fantasy Vacation
Сезон 2 Серия 10
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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