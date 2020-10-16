«Мечта любого дома» – реалити-шоу от Netflix, которое показывает жизнь и работу супружеской пары Шеа и Сидни Макги. Они дизайнеры интерьера и настоящие профессионалы своего дела. Каждый эпизод программы посвящен ремонту и улучшению домов их клиентов. Мастера берутся за скучные и устаревшие пространства, превращая их в потрясающие жилища, которые отвечают требованиям и вкусу владельцев. Зрители увидят все этапы работы – от создания начального проекта, выбора мебели, отделки и декора до окончательного варианта. Работа МакГи никого не может оставить равнодушным, а они с радостью превращают скучные здания в дома мечты.