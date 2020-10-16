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Постер телешоу Мечта любого дома
Постер телешоу Мечта любого дома
Постер телешоу Мечта любого дома
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Мечта любого дома

Мечта любого дома (2020 - …)

Dream Home Makeover 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 10 часов 48 минут

О чем телешоу

«Мечта любого дома» – реалити-шоу от Netflix, которое показывает жизнь и работу супружеской пары Шеа и Сидни Макги. Они дизайнеры интерьера и настоящие профессионалы своего дела. Каждый эпизод программы посвящен ремонту и улучшению домов их клиентов. Мастера берутся за скучные и устаревшие пространства, превращая их в потрясающие жилища, которые отвечают требованиям и вкусу владельцев. Зрители увидят все этапы работы – от создания начального проекта, выбора мебели, отделки и декора до окончательного варианта. Работа МакГи никого не может оставить равнодушным, а они с радостью превращают скучные здания в дома мечты.

Мечта любого дома - тизер четвертого сезона
Мечта любого дома  тизер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.7 IMDb
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Сезоны
Мечта любого дома - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Мечта любого дома - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Мечта любого дома - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 6 эпизодов
 
Мечта любого дома - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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