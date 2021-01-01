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Постер к 2-му сезону телешоу Мечта любого дома
Киноафиша Сериалы Мечта любого дома Сезоны Сезон 2

Dream Home Makeover
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Мечта любого дома»

Во 2-м сезоне шоу «Мечта любого дома» зрителей вновь ждет встреча с талантливыми дизайнерами. Шеа и Сид Макги – супруги, которые искренне увлечены своим делом и готовы  помочь всем, кто хочет изменить пространство вокруг себя к лучшему. Пара без сомнения берется даже за сложную работу в зданиях, которые построены очень давно. Они с удовольствиям превратят обычную ванную в самое уютное место в доме, а маленький гостевой домик – в стильную и комфортную студию на двоих. Шеа готова на любые эксперименты и даже попытается воплотить в реальность мечту одного из клиентов – создаст внутри дома баскетбольное поле.

Список серий телешоу Мечта любого дома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Роскошная недвижимость Luxury Estate
Сезон 2 Серия 1
1 января 2021
Преображение середины века Midcentury Makeover
Сезон 2 Серия 2
1 января 2021
Ванна убежище Bath Hideaway
Сезон 2 Серия 3
1 января 2021
Восстановление истории Restoring History
Сезон 2 Серия 4
1 января 2021
Преображение в горном ретрите Mountain Retreat Makeover
Сезон 2 Серия 5
1 января 2021
Спальня Оазис Bedroom Oasis
Сезон 2 Серия 6
1 января 2021
График выхода всех сериалов
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