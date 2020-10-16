Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Мечта любого дома
Киноафиша Сериалы Мечта любого дома Сезоны Сезон 1

Dream Home Makeover
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Мечта любого дома»

В 1-м сезоне шоу «Мечта любого дома» основатели и владельцы студии дизайна интерьеров Studio McGee берутся помочь тем, кому надоело внутреннее убранство их домов. К ним обращается пара, которой не хватает домашнего уюта и пространства для посиделок с близкими. Соседи Макги, следящие за их успехами, просят о помощи. Их жилище большое и роскошное, однако пространство пока так и не удалось сделать стильным и отображающим индивидуальность владельцев. Дизайнеры не боятся смелых решений и берутся даже за те проекты, которые можно счесть немыслимыми. Но результат превосходит все ожидания, ведь над ним работают настоящие профи.

Список серий телешоу Мечта любого дома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дом на все времена Forever Home
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2020
Оформление особняка Manor House Designs
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2020
Новый кинозал Movie Room Remake
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2020
Укромное местечко в Лос-Анджелесе Los Angeles Hideaway
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2020
Ремонт старинного дома Historic Home Renovation
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2020
Серьезная перестановка на кухне Grand Kitchen Deployment
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2020
График выхода всех сериалов
Related video
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше