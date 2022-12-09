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Постер к 4-му сезону телешоу Мечта любого дома
Киноафиша Сериалы Мечта любого дома Сезоны Сезон 4

Dream Home Makeover
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 4-й сезон телешоу «Мечта любого дома»

В 4-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа и Сид продолжат создавать красивые и функциональные пространства для своих клиентов. Каждый эпизод позволит зрителям увидеть творческий процесс супругов, то, как они ищут вдохновение и преодолевают трудности, реализуя неординарные идеи. Дизайнеры сотрудничают с обычными семьями, обсуждают их предпочтения и бюджет, стараясь воплотить в реальность мечты о комфортном жилье. Они работают над различными типами домов – от уютных семейных коттеджей до роскошных особняков. Но на одной из встреч их ждет сюрприз, ведь клиент решил преобразить дом на колесах.

Список серий телешоу Мечта любого дома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Расширение кухни Kitchen Expansion
Сезон 4 Серия 1
9 декабря 2022
Мать всех реконструкций The Mother of all Remodels
Сезон 4 Серия 2
9 декабря 2022
Обновление игровой комнаты Playroom Update
Сезон 4 Серия 3
9 декабря 2022
Из гостиной в библиотеку From Living Room to Library
Сезон 4 Серия 4
9 декабря 2022
Восстановить семейный трейлер Family Trailer Rebuild
Сезон 4 Серия 5
9 декабря 2022
Основная ванна снова подключена Primary Bath Reconnected
Сезон 4 Серия 6
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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