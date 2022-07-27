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Постер к 3-му сезону телешоу Мечта любого дома
Киноафиша Сериалы Мечта любого дома Сезоны Сезон 3

Dream Home Makeover
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 3-й сезон телешоу «Мечта любого дома»

В 3-м сезоне шоу «Мечта любого дома» Шеа, несмотря на то что стала мамой, решает не забывать и о карьере, ведь работа для нее еще и источник вдохновения. Вместе с супругом Сидом она отправится в различные дома, собственники которых мечтают о переменах. Настоящие профессионалы своего дела, молодые люди создадут красивые и функциональные дома для своих клиентов. Среди них будут: девушка, квартира которой пострадала от пожара, бывший клиент Макги, мечтающий о доме с винным погребом, семья, решающая превратить самую обычную гостиную в место, которое все будет напоминать о красоте природы.

Список серий телешоу Мечта любого дома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Безупречная кухня – это реально A Dream Kitchen Come True
Сезон 3 Серия 1
27 июля 2022
Пространство для жизни Open Concept Space
Сезон 3 Серия 2
27 июля 2022
Невероятный дом мечты The Dream in Dream Home
Сезон 3 Серия 3
27 июля 2022
Преображение подвала Basement Transformation
Сезон 3 Серия 4
27 июля 2022
Обновление большой спальни Primary Suite Renovation
Сезон 3 Серия 5
27 июля 2022
Гостиная для активной семьи Living Room Brought to Life
Сезон 3 Серия 6
27 июля 2022
График выхода всех сериалов
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