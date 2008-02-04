В центре событий оказывается успешный предприниматель по имени Артем Копылов. Он управляет несколькими заведениями общественного питания. Копылов воспитывался в приюте, поэтому он требовательно относится к окружающим. Люди для него являются всего лишь ступенями на пути к достижению целей. Но однажды такая ступень ломается. Человек, которому Артем доверял, подкупил сотрудника правоохранительных органов и сфабриковал дело, согласно которому Копылов обвиняется в торговле запрещенными веществами и убийстве.