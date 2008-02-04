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Киноафиша Сериалы План «Б»

План «Б» (2008 - 2008)

Plan «B» 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается успешный предприниматель по имени Артем Копылов. Он управляет несколькими заведениями общественного питания. Копылов воспитывался в приюте, поэтому он требовательно относится к окружающим. Люди для него являются всего лишь ступенями на пути к достижению целей. Но однажды такая ступень ломается. Человек, которому Артем доверял, подкупил сотрудника правоохранительных органов и сфабриковал дело, согласно которому Копылов обвиняется в торговле запрещенными веществами и убийстве.

 

В ролях
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Валерий Филонов
Александра Куликова
Сергей Заморев
Сергей Заморев
Наталья Бурмистрова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
План «Б» - Сезон 1 Сезон 1
2008, 8 эпизодов
 
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