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Постер к 1-му сезону сериала План «Б»
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Киноафиша Сериалы План «Б» Сезоны Сезон 1

Plan «B» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «План «Б»»

В 1-м сезоне сериала «План «Б» Артем Копылов успешно управляет сетью ресторанов. Но однажды его жизнь резко меняется. «Правая рука» Артема – Олег Громов – договаривается с майором Прыгуновым и экс-наркоманом Вадиком Коневым. Вместе им удается сфабриковать дело против Копылова. Теперь Артема считают подозреваемым в продаже запрещенных веществ и убийстве сотрудника правоохранительных органов. Артема объявляют в розыск, улики против него неопровержимы. Копылов понял, что ему неоткуда просить помощи. Вокруг него слишком много неприятелей и мало друзей. Но он не собирается так просто сдаваться.

Список серий 1-го сезона сериала «План «Б»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2008
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2008
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2008
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2008
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2008
График выхода всех сериалов
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