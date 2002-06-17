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Постер к 2-му сезону сериала Агентство НЛС
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Киноафиша Сериалы Агентство НЛС Сезоны Сезон 2

Agentstvo NLS 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Агентство НЛС»

Во 2-м сезоне сериала «Агентство НЛС» у героев появляется новый, весьма необычный офис, который располагается на корабле. Теперь профессиональная деятельность «частных» детективов еще больше напоминает увлекательное приключение. Также их ряды пополняются еще одним сотрудником по имени Виктор Брагин. Самоуверенный мужчина, который обожает много и вкусно есть, передвигается на старинном BMW и производит впечатление ни в чем не нуждающегося человека. Заполучить его в команду было непросто, но ребятам это удалось. Появление Брагина отразится на работе агентства наилучшим образом.

Список серий 2-го сезона сериала «Агентство НЛС» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 2, эпизод 1
Сезон 2 Серия 1
17 июня 2002
Сезон 2, эпизод 2
Сезон 2 Серия 2
18 июня 2002
Сезон 2, эпизод 3
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2002
Сезон 2, эпизод 4
Сезон 2 Серия 4
20 июня 2002
Сезон 2, эпизод 5
Сезон 2 Серия 5
24 июня 2002
Сезон 2, эпизод 6
Сезон 2 Серия 6
25 июня 2002
Сезон 2, эпизод 7
Сезон 2 Серия 7
26 июня 2002
Сезон 2, эпизод 8
Сезон 2 Серия 8
27 июня 2002
Сезон 2, эпизод 9
Сезон 2 Серия 9
1 июля 2002
Сезон 2, эпизод 10
Сезон 2 Серия 10
2 июля 2002
Сезон 2, эпизод 11
Сезон 2 Серия 11
3 июля 2002
Сезон 2, эпизод 12
Сезон 2 Серия 12
4 июля 2002
Сезон 2, эпизод 13
Сезон 2 Серия 13
8 июля 2002
Сезон 2, эпизод 14
Сезон 2 Серия 14
9 июля 2002
Сезон 2, эпизод 15
Сезон 2 Серия 15
10 июля 2002
Сезон 2, эпизод 16
Сезон 2 Серия 16
11 июля 2002
График выхода всех сериалов
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