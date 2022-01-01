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Владимир Матвеев
Владимир Матвеев
О персоне
Фильмография
Владимир Матвеев
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Дата рождения
26 января 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сладково, Тюменская область, СССР (Россия)
Биография Владимира Матвеева
Родился 26 января 1952 года. Сладково, Тюменская область, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Матвеева
Экспириенс
драма
2015, Россия
5.0
Кукушка
драма, военный, комедия
2002, Россия
7.0
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