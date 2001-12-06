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Постер к 1-му сезону сериала Агентство НЛС
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Киноафиша Сериалы Агентство НЛС Сезоны Сезон 1

Agentstvo NLS 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Агентство НЛС»

В 1-м сезоне сериала «Агентство НЛС» обаятельный парень по имени Андрей должен вернуть немалую сумму денег криминальному авторитету из Петербурга по кличке Катя. Его прозвище является производным от слова Катафалк, а это означает, что тем, кто не отдаст деньги этому человеку, не стоит надеяться на благополучный исход ситуации. Проценты растут, и с каждым днем просрочки Андрею грозят все большие неприятности. Но где найти такую сумму, когда работаешь обычным массажистом? Герой полагается на случай, и он подворачивается сам собой. Внезапно богатый мужчина просит Андрея охмурить избранницу его сына, которая мешает выгодному браку парня.

Список серий 1-го сезона сериала «Агентство НЛС» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 1, эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
19 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
20 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
27 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
28 декабря 2001
Сезон 1, эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
29 декабря 2001
График выхода всех сериалов
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