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Постер к 1-му сезону сериала Лондон убивает
Киноафиша Сериалы Лондон убивает Сезоны Сезон 1

London Kills 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лондон убивает»

В 1-м сезоне сериала «Лондон убивает» в центре британской столицы происходит страшное преступление – кто-то похищает молодую женщину на глазах у ее супруга, инспектора полиции Дэвида Брэдфорда. Судя по всему, целью нападения был именно он или же его лишили близкого человека «в назидание», чтобы он не копал в определенном направлении. Брэдфорд делает все возможное, чтобы найти похитителя и, возможно, убийцу любимой женщины, но терпит профессиональное поражение. После этого случая он уходит в бессрочный отпуск, оставив все дела убойного отдела сержанту Коул. Но какое-то время спустя очередное преступление дает зацепку в расследовании всей его жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Лондон убивает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сын политика The Politician's Son
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2019
Мальчишник Stag Night
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2019
Линии крови Blood Lines
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2019
Сексуальные игры Sex Games
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2019
Связь Connected
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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