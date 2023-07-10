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Постер к 4-му сезону сериала Лондон убивает
Киноафиша Сериалы Лондон убивает Сезоны Сезон 4

London Kills 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Лондон убивает»

В 4-м сезоне сериала «Лондон убивает» констебль Роб Брэди просыпается в своей машине рядом с мертвым свидетелем по важному делу, и его арестовывают по подозрению в убийстве. В это время майора Лена Миллера находят мертвым у подножия лестницы его дома. Поведение инспектора Дэвида Брэдфорда выходит из-под контроля полицейской службы. Его новая начальница Вивьен Коул отчитывает его за необдуманные действия, но в ответ получает только скандал. Дэвид заявляет, что между ними окончены как личные, так и профессиональные отношения, и уходит в самоволку. Когда Вивьен добивается объяснений, рассказ инспектора шокирует ее до глубины души.

Список серий 4-го сезона сериала «Лондон убивает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тревожный звонок Wake-up Call
Сезон 4 Серия 1
10 июля 2023
Потрясение Fallout
Сезон 4 Серия 2
10 июля 2023
Старые раны Old Wounds
Сезон 4 Серия 3
10 июля 2023
Амнезия Amnesia
Сезон 4 Серия 4
10 июля 2023
Кровная месть Vendetta
Сезон 4 Серия 5
10 июля 2023
График выхода всех сериалов
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