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Постер к 3-му сезону сериала Лондон убивает
Киноафиша Сериалы Лондон убивает Сезоны Сезон 3

London Kills 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Лондон убивает»

В 3-м сезоне сериала «Лондон убивает» детективы убойного отдела расследуют череду убийств, возможно, связанных между собой. Вскоре становится ясно, что преступник имеет доступ к информации из архива полицейской службы. Неужели команда охотится за кем-то из своих? Очередной жертвой становится старшеклассник, оказавшийся не в то время не в том месте. Тем временем Роб вынужден избавиться от жизненно важных улик, когда безопасности его семьи начинают угрожать. А Вивьен приходится раскрыть свою интимную связь с подозреваемым. Она умоляет своего бывшего мужа поступить правильно, но тот руководствуется эмоциональными порывами.

Список серий 3-го сезона сериала «Лондон убивает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Изящество Grace
Сезон 3 Серия 1
6 июня 2022
Кибер-хулиган Cyber Bully
Сезон 3 Серия 2
6 июня 2022
Кровь Blood
Сезон 3 Серия 3
6 июня 2022
Помешанный на контроле Control Freak
Сезон 3 Серия 4
6 июня 2022
Пересекая черту Crossing the Line
Сезон 3 Серия 5
6 июня 2022
График выхода всех сериалов
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