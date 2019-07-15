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Постер к 2-му сезону сериала Лондон убивает
Киноафиша Сериалы Лондон убивает Сезоны Сезон 2

London Kills 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лондон убивает»

Во 2-м сезоне сериала «Лондон убивает» в столице вновь обнаруживаются следы печально известного элитного отряда убийц. Детективы то обнаруживают закопанный в заброшенном саду скелет пропавшей женщины, то сталкиваются с жестоким расстрелом владельца паба, то расследуют двойное убийство отца и сына. Пока инспектор Дэвид Брэдфорд пытается обнаружить связь между всеми этими происшествиями, его коллеги невольно начинают сомневаться в его собственном психическом здоровье. Подробности ночи, когда исчезла Сара, вызывают подозрения. Неужели Брэдфорд сам совершил то, в чем пытается обвинить каждого встречного преступника?

Список серий 2-го сезона сериала «Лондон убивает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Во тьме The Dark
Сезон 2 Серия 1
15 июля 2019
Конечная цена The Ultimate Price
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2019
Семейные дела Family Affairs
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2019
Войны за территорию Turf Wars
Сезон 2 Серия 4
15 июля 2019
Пленник Captive
Сезон 2 Серия 5
15 июля 2019
График выхода всех сериалов
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