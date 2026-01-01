Оповещения от Киноафиши
С Земли на Луну
Места съёмок
Места и даты съемок сериала С Земли на Луну
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала С Земли на Луну
Деланд, Флорида, США
Где снимали известные сцены
Студии Disney-MGM в Уолт-Дисней Уорлд
Лейк Буэна-Виста, Флорида, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
эпизод 10
Сан-Диего, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
эпизод 2
Национальная аллея, Вашингтон, округ Колумбия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцены на лунной поверхности
Тастин, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крушение LLRV в шестой серии
Военно-воздушная база Эдвардс, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Центр управления полётами, Хьюстон, Техас, наружная съёмка.
Орландо, Флорида, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
