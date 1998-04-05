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Постер к 1-му сезону сериала С Земли на Луну
Киноафиша Сериалы С Земли на Луну Сезоны Сезон 1

From the Earth to the Moon 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «С Земли на Луну»

В 1-м сезоне сериала «С Земли на Луну» представлена история развития лунной программы в Соединенных Штатах, которая включает в себя все стороны разворачивающихся событий: политические мотивы, технические и научные задачи миссий, а также то, как освещалась деятельность НАСА в американской и мировой прессе. Действие происходит в конце 60-х годов. Все люди, так или иначе вовлеченные в процесс запуска экипажа, несли ответственность за отдельный вверенный им участок работы. Участники программы вместе с тем справлялись с личными трудностями и сомнениями. Героями стали 30 из 32 астронавтов программы «Аполлон».

Список серий 1-го сезона сериала «С Земли на Луну» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мы это сможем? Can We Do This?
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 1998
Аполлон 1 Apollo 1
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 1998
Мы очистили башню We Have Cleared the Tower
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 1998
1968
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 1998
Паук Spider
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 1998
Море спокойствия Mare Tranquilitatis
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 1998
Вот и все That's All There Is
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 1998
Мы прерываем передачу We Interrupt This Program
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 1998
Миля за милей For Miles and Miles
Сезон 1 Серия 9
3 мая 1998
Галилей был прав Galileo Was Right
Сезон 1 Серия 10
3 мая 1998
Клуб истинных жен The Original Wives' Club
Сезон 1 Серия 11
10 мая 1998
Путешествие на луну Le Voyage Dans La Lune
Сезон 1 Серия 12
10 мая 1998
График выхода всех сериалов
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