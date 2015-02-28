Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Лига смеха
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Лига смеха

Лига смеха (2015 - …)

Ліга сміху 18+
Год выпуска 2015
Страна Украина
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал 1+1
Продолжительность телешоу 196 часов 30 минут
О чем телешоу

«Лига смеха» – это юмористическое состязание, в каждом сезоне которого за звание самых смешных будут соревноваться 12 команд. Участники найдут себе тренера в лице одного из членов жюри и под его чутким руководством будут оттачивать навык держаться на сцене и остроумно шутить. Но не все игроки дойдут до конца: в каждом выпуске под ударом окажется несколько команд со слабыми выступлениями, а в финал попадут лишь два коллектива. Шоу примечательно тем, что в нем показана не только сценическая жизнь, но и закулисные страсти.

В ролях
В ролях
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Ольга Полякова
Сергей Сивохо
Евгений Кошевой
Алексей Потапенко
Алексей Потапенко
Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Лига смеха - Сезон 1 Сезон 1
2015, 9 эпизодов
Лига смеха - Сезон 2 Сезон 2
2016, 17 эпизодов
Лига смеха - Сезон 3 Сезон 3
2017, 16 эпизодов
Лига смеха - Сезон 4 Сезон 4
2018, 19 эпизодов
Лига смеха - Сезон 5 Сезон 5
2019, 20 эпизодов
Лига смеха - Сезон 6 Сезон 6
2020, 19 эпизодов
Лига смеха - Сезон 7 Сезон 7
2021, 9 эпизодов
Лига смеха - Сезон 8 Сезон 8
2021, 9 эпизодов
Лига смеха - Сезон 9 Сезон 9
2022, 5 эпизодов
Лига смеха - Сезон 10 Сезон 10
2022, 4 эпизода
Лига смеха - Сезон 11 Сезон 11
2023, 4 эпизода
Кадры из телешоу
Related video
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше