«Лига смеха» – это юмористическое состязание, в каждом сезоне которого за звание самых смешных будут соревноваться 12 команд. Участники найдут себе тренера в лице одного из членов жюри и под его чутким руководством будут оттачивать навык держаться на сцене и остроумно шутить. Но не все игроки дойдут до конца: в каждом выпуске под ударом окажется несколько команд со слабыми выступлениями, а в финал попадут лишь два коллектива. Шоу примечательно тем, что в нем показана не только сценическая жизнь, но и закулисные страсти.