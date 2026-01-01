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Golden Globes, USA 2012
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2013
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2015
Female Performance in a Comedy Programme
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
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