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Постер к 1-му сезону сериала Грядущему веку
Киноафиша Сериалы Грядущему веку Сезоны Сезон 1

Gryadushchemu veku 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 1985
Год выпуска 1985
Количество серий 5
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грядущему веку»

В 1-м сезоне сериала «Грядущему веку» события разворачиваются в провинциальном городке Синегорске в расцвет правления советской власти. Все народные волнения и революции позади, настало время строить новое государство «на обломках самовластья». Строговы все так же живут в родном городе, лишь поколения семьи сменяются одно другим. Теперь свою судьбу строит молодой Максим Строгов, воспитанный в старом мире, но головой стремящийся вперед. Находясь на рубеже эпох и поколений, парень теряется в жизни. Но все меняется, когда в городок наведывается представитель ЦК КПСС из столицы Антон Соболев с супругой Надей.

Список серий 1-го сезона сериала «Грядущему веку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 1985
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июля 1985
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 1985
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июля 1985
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 июля 1985
График выхода всех сериалов
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