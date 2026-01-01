Актеры сериала «Грядущему веку»

Не выхожу с «Авито» без старых сковородок: выручают на даче в 5+ ситуациях – выглядят шикарно, научила соседей

Пара капель в ведро – и пыль не липнет неделями, а «по всей квартире аромат, как в отеле 5 звезд»

Пару листов в кастрюлю — и кипячу 10 минут: в квартире свежее, чем в горах Аппалачи — даже без капли освежителя

«На порядок интересней “Интерстеллара”»: любимый Sci-Fi-сериал Джорджа Мартина закрывали дважды – и россияне о нем горюют до сих пор

Нашла клевое фэнтези, о котором почему-то мало говорят: «Карнивал Роу» с рейтингом 7,2 стал моим личным открытием 2026 года

Только не мухлюйте и не подглядывайте в интернет: угадайте фильм Гайдая по первому кадру (тест)

Marvel взяли курс на новую трилогию про Человека-паука — и Холланд согласен передать эстафету: вот кто заменит Питера Паркера

Даже надоевшее «Извне» — шедевр на фоне позорного сериала по Кингу: сперва смотрело 13 млн зрителей

«Эту волыну будут тянуть до пенсии Порошиной»: 5-й сезон «Анны Медиум» вышел, и оказался даже хуже 4-го

Не ищите «Одиссею» Нолана по сомнительным сайтам: где смотреть фильм бесплатно и без потери качества