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Постер к 1-му сезону сериала 68 Виски
Киноафиша Сериалы 68 Виски Сезоны Сезон 1

68 Whiskey 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «68 Виски»

В 1-м сезоне сериала «68 Виски» на специальную межгосударственную военную базу «Приют», расположенную в Афганистане, направляют служить группу из шестнадцати молодых медиков. Восемь из них – женщины, а восемь – мужчины. У каждого за спиной своя история, каждый вооружен своими уникальными взглядами на жизнь, предубеждениями и целыми. Однако теперь все эти ребята должны долгое время уживаться вместе в общем лагере, спать на соседних койках и сообща спасать жизни раненых солдат. Кто-то мирится с такими обстоятельствами, но кого-то они толкают на путь вражды, саморазрушения и межнациональной розни.

Список серий 1-го сезона сериала «68 Виски» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Старо, как мир Buckley's Goat
Сезон 1 Серия 1
15 января 2020
Пальчики оближешь Finger Lickin' Good
Сезон 1 Серия 2
22 января 2020
Комплекс папочки Daddy Issues
Сезон 1 Серия 3
29 января 2020
Вне зоны доступа Trouble in River City
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2020
Обезболивание Pain Management
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2020
Бей или беги Fight or Flight
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2020
Мистер исправитель Mister Fix-it
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2020
Поступай правильно Do the Right Thing
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2020
Благими намерениями… No Good Deed…
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2020
Закрой глаза и прыгай Close Your Eyes and Jump
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2020
График выхода всех сериалов
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