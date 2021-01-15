Империя гламура (2021 - 2022)

Среди героев «Империи гламура» – азиаты, которые родились в Америке или переехали в страну для достижения больших целей. Они отлично справились с этой задачей и стали обеспеченными людьми, которые имеют не только огромные деньги, но и высокое положение в обществе. Шоу расскажет об их повседневной жизни и светских вечеринках, к которым они тщательно готовятся. Они окружены скандалами и сплетнями, а вокруг плетутся немыслимые интриги. Зрителей ждет знакомство с близким окружением героев, которые поделятся своими проблемами и переживаниями. Место действия – Лос-Анджелес.