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Постер телешоу Империя гламура
Постер телешоу Империя гламура
Постер телешоу Империя гламура
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Империя гламура

Империя гламура (2021 - 2022)

Bling Empire 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 38 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 16 часов 28 минут

О чем телешоу

Среди героев «Империи гламура» – азиаты, которые родились в Америке или переехали в страну для достижения больших целей. Они отлично справились с этой задачей и стали обеспеченными людьми, которые имеют не только огромные деньги, но и высокое положение в обществе. Шоу расскажет об их повседневной жизни и светских вечеринках, к которым они тщательно готовятся. Они окружены скандалами и сплетнями, а вокруг плетутся немыслимые интриги. Зрителей ждет знакомство с близким окружением героев, которые поделятся своими проблемами и переживаниями. Место действия – Лос-Анджелес.

Империя гламура - трейлер третьего сезона
Империя гламура  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.8 IMDb
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Сезоны
Империя гламура - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Империя гламура - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Империя гламура - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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