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Постер к 2-му сезону телешоу Империя гламура
Киноафиша Сериалы Империя гламура Сезоны Сезон 2

Bling Empire 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 4 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Империя гламура»

Во 2-м сезоне шоу «Империя гламура» появятся как новые герои, так и уже полюбившиеся зрителям. Они – представители азиатских стран: Южной Кореи, Китая,  Сингапура, Японии. Их объединяет не только происхождение, но и нынешнее место жительства. Все участники выбрали для себя Соединенные Штаты Америки, ведь в этой стране возможно буквально все. Являясь привилегированным классом, герои шоу могут позволить себе роскошную жизнь и многие удовольствия. Однако быть богатыми не так-то просто, и взамен они получают постоянные интриги и сплетни, которые так любят распространять злые языки.

Список серий 2-го сезона телешоу «Империя гламура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ложь и бриллианты Diamonds And Deception
Сезон 2 Серия 1
13 мая 2022
Ходят слухи Rumor Has It
Сезон 2 Серия 2
13 мая 2022
Прощай, дорогая Шери Adieu ma Chérie
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2022
Больше чем друзья No Friend Zone
Сезон 2 Серия 4
13 мая 2022
От любви до ненависти From Glowup to Blowup
Сезон 2 Серия 5
13 мая 2022
Кто твой друг Royalty Over Loyalty
Сезон 2 Серия 6
13 мая 2022
Правда глаза колет The Truth Hurts
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2022
Королевская битва Battle Royale
Сезон 2 Серия 8
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
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