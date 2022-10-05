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Постер к 3-му сезону телешоу Империя гламура
Киноафиша Сериалы Империя гламура Сезоны Сезон 3

Bling Empire 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 20 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Империя гламура»

В 3-м сезоне шоу «Империя гламура» позволит с головой окунуться в мир, в котором обитают богатые и успешные люди. Героями программы является группа состоятельных азиатов из разных стран. Кроме материального положения и любви к тусовкам, их объединяет еще и то, что для бизнеса и жизни они выбрали Лос-Анжелес. Здесь они могут осуществить свои самые смелые мечты и вести тот образ жизни, к которому привыкли. Но не все так просто, ведь они постоянно переживают неудачи, становятся участниками скандалов и соперничают друг с другом в разных сферах. Это существенно все осложняет, а как у героев получается решать свои проблемы – и покажет шоу.

Список серий 3-го сезона телешоу «Империя гламура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Призрак из прошлого Blast From the Past
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2022
Сплетник Gossip Guy
Сезон 3 Серия 2
5 октября 2022
Зависть, интриги и бегства Envy, Intrigue, and Escapes
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2022
Помириться в Малибу Making Up in Malibu
Сезон 3 Серия 4
5 октября 2022
Все без ума от Дженис There's Something About Janice
Сезон 3 Серия 5
5 октября 2022
Трепетное сердце рэйки-целителя Achy Reiki Heart
Сезон 3 Серия 6
5 октября 2022
Полный провал Crash and Burn
Сезон 3 Серия 7
5 октября 2022
Правда о Ким The Truth About Kim
Сезон 3 Серия 8
5 октября 2022
Кевин в Париже Kevin in Paris
Сезон 3 Серия 9
5 октября 2022
Тот, кто ускользнул The One That Got Away
Сезон 3 Серия 10
5 октября 2022
График выхода всех сериалов
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