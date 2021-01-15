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Постер к 1-му сезону телешоу Империя гламура
Киноафиша Сериалы Империя гламура Сезоны Сезон 1

Bling Empire 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Империя гламура»

В 1-м сезоне шоу «Империя гламура» зрители познакомятся с живущими в Лос-Анжелесе азиатами. Некоторые находятся в Америке с рождения, а другие приехали из разных стран, чтобы достичь определенных высот. Все герои сказочно богаты и входят в светскую тусовку города. Они предпочитают вращаться в своей среде, вместе с такими же состоятельными и стильными людьми. Несмотря на то что их образ жизни заметно отличается от среднестатистического, девушки и парни не лишены и простых человеческих переживаний. Они грустят, влюбляются и стараются стать лучшей версией себя. Проект позволит с головой окунуться в гламурный мир вечеринок.

Список серий 1-го сезона телешоу «Империя гламура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Скандальное колье 90210 Necklacegate 90210
Сезон 1 Серия 1
15 января 2021
Повесть о двух трастовых фондах Tale of Two Trusts
Сезон 1 Серия 2
15 января 2021
Что у Анны в душевой? What's in Anna's Shower?
Сезон 1 Серия 3
15 января 2021
Скандал в Беверли-Хиллз Beverly Hills Heartbreak
Сезон 1 Серия 4
15 января 2021
У каждого своя ложь Private Lies
Сезон 1 Серия 5
15 января 2021
По ту сторону The Other Side
Сезон 1 Серия 6
15 января 2021
Кевин и Кейн отправляются в Чарлстон Kevin and Kane Take Charleston
Сезон 1 Серия 7
15 января 2021
Ты выйдешь за меня? Will You Marry Me?
Сезон 1 Серия 8
15 января 2021
График выхода всех сериалов
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