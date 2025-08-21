Меню
Сериалы
Букины
Статьи
Статьи о сериале «Букины»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Букины»
Вся информация о сериале
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
Актриса рассчитывала на иную судьбу для своей героини.
Написать
21 августа 2025 12:19
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Ситуацию прояснили брат актрисы и исполнительница роли Даши Букиной.
Написать
21 августа 2025 11:21
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Герои ездили на море и тратили на развлечения столько, что хватило бы еще и на новую мебель.
Написать
4 августа 2025 12:48
Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы
Самая известная роль в карьере актера — добрый простачок, живущий по-соседству. Но фильмы да тайтлы он любит серьезные.
Написать
30 июля 2025 17:09
«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины
И как к уходу актрисы отнесся режиссер.
Написать
30 июля 2025 09:25
«Гена, заканчивай этот балаган»: 2 сезон «Букиных» будет даже хуже первого — звезда сериала в шоке от сценария
Рома женится, герои вернутся в старую квартиру, но как раньше уже не будет.
1 комментарий
17 июля 2025 09:25
Экранная семья уже не будет прежней: главная красотка «Букиных» бросила сериал после 1 сезона
Между артисткой и шоураннерами возникли разногласия.
Написать
26 января 2025 16:40
«Букины» получат второй сезон: почему создатели возродили старый сериал — мнение кинокритика
Такая практика популярна по нескольким причинам не только в России, но и за рубежом.
Написать
21 января 2025 17:38
Чем закончился сериал «Счастливы вместе»: Букины оказались вовсе не мужем и женой
Даша и Гена спустя много лет узнали правду о своем браке.
Написать
21 августа 2024 12:45
