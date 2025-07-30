«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

В 2024 году зрители увидели продолжение культового сериала «Счастливы вместе» — проект под названием «Букины». Однако во втором сезоне, который стартовал 28 июля, фанатов ждало изменение в актерском составе: Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в оригинальном сериале, не вернулась к своей роли.

Причина — творческие разногласия с создателями. Актриса заявила, что ее видение персонажа не совпало с тем, что предложили сценаристы. Но главные 3 причины отказа — ее дети.

«Свету Букину прописали такой, какую я не могу играть уже в силу возраста и статуса. У меня подрастают три дочери. Я не могу позволить себе сниматься там. Мне важен факт, что дочки будут смотреть, что их мама делает на экране», — объяснила Сагалова.

Из ее слов становится ясно — образ должен быть достойным. И, похоже, Света Букина из нового сезона казалась актрисе слишком карикатурной или неуместной для ее нынешнего этапа жизни.

Напомним: актриса замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года, и у них трое детей — Елизавета (2011), Стефания (2015) и Милана (2019).

Режиссер Шабан Муслимов отреагировал на уход Сагаловой с пониманием, хоть и не скрывал, что это стало неожиданностью:

«Она хотела, но как-то не сложилось. Сначала я расстроился, а потом подумал – почему бы нам не сосредоточиться на других героях? Мы ее время отдали и, мне кажется, это дало возможность раскрыть других поинтереснее».

Конечно, для поклонников это потеря — Света Букина была одним из самых ярких образов в оригинальном сериале. Но, возможно, такой поворот даже пойдет проекту на пользу, дав шанс проявиться остальным персонажам.

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