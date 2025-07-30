Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

30 июля 2025 09:25
«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

И как к уходу актрисы отнесся режиссер.

В 2024 году зрители увидели продолжение культового сериала «Счастливы вместе» — проект под названием «Букины». Однако во втором сезоне, который стартовал 28 июля, фанатов ждало изменение в актерском составе: Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в оригинальном сериале, не вернулась к своей роли.

Причина — творческие разногласия с создателями. Актриса заявила, что ее видение персонажа не совпало с тем, что предложили сценаристы. Но главные 3 причины отказа — ее дети.

«Свету Букину прописали такой, какую я не могу играть уже в силу возраста и статуса. У меня подрастают три дочери. Я не могу позволить себе сниматься там. Мне важен факт, что дочки будут смотреть, что их мама делает на экране», — объяснила Сагалова.

Из ее слов становится ясно — образ должен быть достойным. И, похоже, Света Букина из нового сезона казалась актрисе слишком карикатурной или неуместной для ее нынешнего этапа жизни.

Напомним: актриса замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года, и у них трое детей — Елизавета (2011), Стефания (2015) и Милана (2019).

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

Режиссер Шабан Муслимов отреагировал на уход Сагаловой с пониманием, хоть и не скрывал, что это стало неожиданностью:

«Она хотела, но как-то не сложилось. Сначала я расстроился, а потом подумал – почему бы нам не сосредоточиться на других героях? Мы ее время отдали и, мне кажется, это дало возможность раскрыть других поинтереснее».

Конечно, для поклонников это потеря — Света Букина была одним из самых ярких образов в оригинальном сериале. Но, возможно, такой поворот даже пойдет проекту на пользу, дав шанс проявиться остальным персонажам.

Ранее мы писали: Очень глупый, но совсем не халтурный: 3 причины дать шанс «Счастливчику Гилмору 2», даже если от пошлых комедий уже тошнит

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», «Букины»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика Читать дальше 31 июля 2025
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода» Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода» Читать дальше 31 июля 2025
Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода» Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода» Читать дальше 31 июля 2025
В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости Читать дальше 31 июля 2025
«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» «Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» Читать дальше 31 июля 2025
Объясняем, про какого маньяка на самом деле сняли «Фишер. Затмение» — часть правда, часть вымысел Объясняем, про какого маньяка на самом деле сняли «Фишер. Затмение» — часть правда, часть вымысел Читать дальше 31 июля 2025
В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков Читать дальше 30 июля 2025
Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы Читать дальше 30 июля 2025
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео) «Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео) Читать дальше 30 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше