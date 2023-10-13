Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Букины Отзывы

Отзывы о сериале «Букины»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Виктор Чураков 13 октября 2023, 21:23
Оценка
Молниеносно! Гром!
13 октября 2023, 21:23 Ответить
Киноафиша.инфо 14 октября 2023, 19:13
в ответ на сообщение Виктор Чураков от 13 октября 2023, 21:23
Очень рады прочесть ваше мнение о сериале, спасибо 😌
14 октября 2023, 19:13 Ответить
بسام محمود 24 марта 2025, 09:54
Ого, это отличный сериал. Я посмотрел часть и посмотрю остальные.❤️❤️❤️😍😍
24 марта 2025, 09:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Хищные твари
Хищные твари 5 комментариев
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше