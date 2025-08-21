Меню
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале

21 августа 2025 11:21
Ситуацию прояснили брат актрисы и исполнительница роли Даши Букиной.

Новый сериал «Букины», ставший продолжением легендарных «Счастливы вместе», стартовал в декабре 2023 года, а уже летом 2025-го вышел его второй сезон.

Однако фанатов ждал не совсем привычный состав: далеко не все старые герои вернулись на экраны. Ранее мы уже выяснили, почему в проекте нет Светы Букиной, и теперь пришло время разобраться, куда пропала Лена Полено (актриса Юлия Захарова).

Оказалось, что актрису просто не пригласили участвовать в съёмках. Как пояснил режиссёр, её персонаж не вписывался в новую концепцию сериала.

Брат Юлии, Антон Тульский, прокомментировал ситуацию так:

«Если не пригласили, наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции. Мне кажется, повторять "Счастливы вместе" один в один нелогично. А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект».

А вот как объяснили отсутствие Лены в самом сериале: по сюжету, её героиня просто не выдержала постоянных выходок мужа Толи и ушла от него. Исполнительница роли Даши Букиной, Наталья Бочкарёва, подтвердила:

«Лена Полено отсутствует. По сюжету сделали таким образом, что Лена не стала терпеть выходки мужа и ушла. А Толя просто остался здесь».

Фото: Кадры из сериалов «Счастливы вместе», «Букины»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
