Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег

Герои ездили на море и тратили на развлечения столько, что хватило бы еще и на новую мебель.

Когда у семьи россиян заканчиваются деньги, они откладывают поездку в Турцию, пользуются старой стиральной машинкой, хотя она трясется и забивают на ремонт. В случае с Букиными последнее стало фарсом.

Жизнь в разрушенной квартире стала художественным решением, гротеском и символом целой эпохи.

Двухэтажная квартира в Екатеринбурге

Начнем с того, что квартира Букиных в «Счастливы вместе» — ненастоящая. Это декорация, построенная в павильоне киностудии имени Горького. Снимали «Счастливы вместе» в Москве, но визуально — будто Екатеринбург Потому что дух Уралмаша тут чувствуется в каждой стенке, даже если она из фанеры.

Ободранные стены в подъезде? Задумка сценаристов. Мол, всё должно быть как в жизни. Та самая безысходность, в которой Даша умудряется сохранять оптимизм, а Гена постепенно спивается.

А вот лестница, по которой герои спускаются в кадре, ведёт в никуда. Сверху — просто платформа для ожидания дубля. Зато в сюжете это будто бы выход на чердак, где расположены спальни.

Красный диван — символ квартиры

Символ квартиры Букиных — тот самый красный диван. Его создатели покупали в обычном магазине, чтобы был «как у всех». Он и правда встал «как влитой» — почти каждая семья в стране мечтала о таком.

Почему ремонт сделали только на кухне

Вот тут всё логично. Букины потратили последние деньги на яркую, кислотную кухню — и на этом моменте Гена выдохся, а Даша, как любая уважающая себя женщина из нулевых, предпочла жить для себя.

Деньги продолжить работы были всегда, но Букина предпочитала тратить их на новое белье, сигареты и вино. Гена на бильярд и пиво. А разрушенная гостиная их на самом деле не смущала, и придавала квартире колорита.

Ведь признайтесь: кто из нас не приходил в гости к знакомым, которые на протяжении десяти лет рассказывают, что «вот-вот доделают ремонт».

Зрителю же было важно не то, насколько обои совпадают с каталогом IKEA, а насколько честно переданы бытовые моменты из жизни рядовой русской семьи. И когда Букины в продолжении сериала переехали в новенький дом, вышло недопонимание, а после возвращения в родные пенаты рейтинги поползли вверх.

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