«Гена, заканчивай этот балаган»: 2 сезон «Букиных» будет даже хуже первого — звезда сериала в шоке от сценария

Рома женится, герои вернутся в старую квартиру, но как раньше уже не будет.

28 июля зрители снова увидят старую добрую двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Букины вернутся домой после загородных приключений и вроде бы все должно быть «как раньше»: бытовуха, склоки, абсурдные капустники. Виктор Логинов уверяет, что сценаристы собрали все лучшее из оригинала и обновленной версии — только вот в этом комедийном корабле есть уже минимум две пробоины.

Потеря Светки — самый очевидный пробел. Дарья Сагалова еще зимой честно объяснила, что не готова снова играть легкомысленную блондинку — возраст, статус, трое дочерей и желание не прятать сериал от собственных детей.

«Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый», — сокрушалась артистка.

Вряд ли можно ее за это упрекнуть: в конце концов, в «Счастливы вместе» на Светке держалась целая линия о вечно глуповатой дочке с бесконечной коллекцией ухажеров. Ее шутки и скандалы — половина фирменного «вайба» Букиных. Теперь этого вайба не будет.

Вторая потеря чуть менее значимая, но все же печальная. Лены Полено не будет вовсе, хотя Толик — есть. Почему Юлию Захарову не позвали, не знает даже режиссер. Сценарий вроде бы для нее был, но героиню оставили лишь в воспоминаниях. Каким будет Толик без своей Лены — еще вопрос. Ведь без их перепалок и «деревенских» скетчей сюжет явно потеряет часть ярких красок.

Конечно, продюсеры обещают «новых персонажей» и «больше историй для других героев». Но давайте честно: «Букины» — это не про новые лица, а про узнаваемую до мелочей семейку, где каждый недочет превращается в шутку. Сильно переставишь фигуры — и шутить уже не о чем.

«Смотреть я это конечно же не буду», «Обидно, что такой откат к базе случился. Мне нравилось продолжение. Хотя бы как идея», «Гена, вынь руку из штанов, разведись с Дашей, заканчивай этот балаган», «В смысле Рома женился, ну это уже точно бред какой то, какая дура за него пойдет», — реагируют на анонс зрители.

Так что если первый сезон «Букиных» оставил спорное послевкусие (всего-то 6.6 на «Кинопоиске»), то второй, как минимум, лучше уже не будет.

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