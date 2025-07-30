Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы

Самая известная роль в карьере актера — добрый простачок, живущий по-соседству. Но фильмы да тайтлы он любит серьезные.

В «Букиных» Толя Полено, он же Павел Савинков, — наивный, глуповатый и до неприличия добрый сосед с наивной душой и разбитым сердцем. От такого героя ждешь любви к боевикам 90-х и комедиям с Адамом Сэндлером. Но в интервью «Киноафише» внезапно выяснилось: Савинков — анимешник, да еще какой.

Счастливы вместе с аниме

Сейчас он смотрит «Кэнган Асура» — боевое аниме про турниры, корпорации, брутальность и мускулы. И рекомендует его всем, кто смотрел «Баки Ханма».

«Прекрасный отдых для мозгов и возможность потешить своего внутреннего ребенка», — пояснил актер.

Но на «Кэнгане» все не заканчивается. В числе любимых режиссеров Павел Савинков называет Макото Синкая — автора «Твоего имени» и «Сада изящных слов». То есть в топе у актера не только хардкорный махач, но и тонкая, меланхоличная анимация про первую любовь, дождь, время и невозможность быть вместе.

И вот это уже совсем не похоже на Толика. Где Полено — и где японская поэзия кадра? Впрочем, и в топах любимых фильмов да сериалов артиста хватает сюрпризов.

От «Друзей» до Михалкова

Из любимых сериалов Савинков называет «Друзей» — классику комедийного жанра и идеальное средство от хандры. В любимых актерах — Роберт Дауни-младший («за легкость, юмор и обаяние»), а среди комедий — все, что снял Ричард Кертис. То есть: «Реальная любовь», «Рок-волна» и прочая нежность.

А если копнуть в советскую классику — любимый фильм у Савинкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Говорит, одно из самых ярких приключений детства.

В общем, актер оказался эстетствующим анимешником с тягой к Терри Гиллиаму, Синкаю и Вонгу Кар-Ваю. Кто бы мог подумать?

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