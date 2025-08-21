«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне

Меню
21 августа 2025 12:19
Актриса рассчитывала на иную судьбу для своей героини.

Культовый ситком «Счастливы вместе», который многие зрители полюбили в нулевых, нынче выходит под новым названием — «Букины». Сериал рассказывает о повседневной жизни большой семьи, членов которой сложно назвать примером для подражания. Но они живые и такие, какие есть.

В первом сезоне к своим ролям вернулись все актеры, включая Дарью Сагалову, однако от второго она категорически отказалась — Светки зрители так и не увидели.

Разногласия из-за сценария

Причины отказа актрисы довольно понятны. Дарья не сошлась с создателями из-за их подхода к сценарию.

В первом сезоне ей нравилось развитие ее персонажа: Света повзрослела, стала мамой, и актриса видела в этом интересный путь для героини. Однако сам первый сезон пришелся не по вкусу фанатам — слишком вылизанная картинка, слишком добрые для этой безумной семейки шутки.

Второй сезон, по задумке создателей, возвращает сериал к истокам. В режиссерское кресло вернулся Шабан Мусливов, работавший над «Счастливы вместе». Получается, что его идеи породили сомнения и разногласия.

Актриса воспитывает трех дочерей, и она опасается, что они увидят ее в таком неприличном амплуа. А то, что ей предлагали в новом сезоне, выходило за рамки «нормального».

Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый… Светку Букину прописали такой, какую я играть уже не могу в силу статуса, возраста, — объяснила актриса.

Судьба Светки так и осталась загадкой — героиню не показали, но ясно, что для нее готовилось что-то комично-курьезное. Фанатам остается только гадать.

Фото: Кадры из сериала «Счастливы вместе»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
