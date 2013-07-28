В 6-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» Сквиззи делает себе имя на успешном ограблении ювелирного магазина, однако удача изменяет ему. Чтобы снять обвинение в убийстве, Сквиззи и его приспешникам предстоит убедить нескольких свидетелей. Затем Сквиззи начинает битву за территорию и оказывается бесспорным королем криминального мира Мельбурна. Долли чувствует себя убитой горем, когда Скиззи решает оставить ее ради официантки. Сети казино Сквиззи угрожает опасность, когда из ссылки возвращается его конкурент Генри Стоукс. После гибели дочери Сквиззи утрачивает контроль.