Underbelly 2008 - 2013 season 6

Underbelly season 6 poster
Underbelly Seasons Season 6

Underbelly 16+
Original title Season 6
Title Серия 6
Season premiere 28 July 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Underbelly" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» Сквиззи делает себе имя на успешном ограблении ювелирного магазина, однако удача изменяет ему. Чтобы снять обвинение в убийстве, Сквиззи и его приспешникам предстоит убедить нескольких свидетелей. Затем Сквиззи начинает битву за территорию и оказывается бесспорным королем криминального мира Мельбурна. Долли чувствует себя убитой горем, когда Скиззи решает оставить ее ради официантки. Сети казино Сквиззи угрожает опасность, когда из ссылки возвращается его конкурент Генри Стоукс. После гибели дочери Сквиззи утрачивает контроль.

"Underbelly" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Squizzy Steps Out
Season 6 Episode 1
28 July 2013
Squizzy Puts One Over
Season 6 Episode 2
28 July 2013
Squizzy Takes Charge
Season 6 Episode 3
4 August 2013
Squizzy Breaks Some Hearts
Season 6 Episode 4
11 August 2013
Squizzy Tempts Fate
Season 6 Episode 5
18 August 2013
Squizzy Makes the Front Page
Season 6 Episode 6
25 August 2013
Squizzy Loses the Plot
Season 6 Episode 7
1 September 2013
Squizzy Cooks a Goose
Season 6 Episode 8
1 September 2013
TV series release schedule
