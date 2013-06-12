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Постер к 3-му сезону сериала Необходимая жестокость
Киноафиша Сериалы Необходимая жестокость Сезоны Сезон 3

Necessary Roughness 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Необходимая жестокость»

В 3-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» мир Дэни переворачивается с ног на голову сразу по нескольким веским причинам. Во-первых, у «Ястребов» появляется новое руководство, что может отразиться на будущем ее семьи. Во-вторых, Нико неожиданно возвращается в город и хочет с ней встретиться. И наконец, Даниэль получает заманчивое предложение от влиятельного бизнесмена. Ти-Кей схлестывается в конфронтации с новым главным тренером. Коннор работает над обновлением имиджа команды и вступает в войну с конкурирующей управляющей компанией. Дани помогает бывшему баскетболисту психологически реабилитироваться после травмы.

Список серий 3-го сезона сериала «Необходимая жестокость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пере-пере-перемены Ch-Ch-Changes
Сезон 3 Серия 1
12 июня 2013
Дай не немного любви Gimme Some Lovin'
Сезон 3 Серия 2
19 июня 2013
В воде с акулами Swimming with Sharks
Сезон 3 Серия 3
26 июня 2013
Раздвоение личности Snap Out of It
Сезон 3 Серия 4
10 июля 2013
V3 для Вендетты V3 for Vendetta
Сезон 3 Серия 5
17 июля 2013
Призраки умницы Уилла Good Will Haunting
Сезон 3 Серия 6
24 июля 2013
Приносящая жару Bringing the Heat
Сезон 3 Серия 7
31 июля 2013
Игра началась The Game's Afoot
Сезон 3 Серия 8
7 августа 2013
Запрещенный прием Sucker Punch
Сезон 3 Серия 9
14 августа 2013
Сочувствие дьяволу Sympathy for the Devil
Сезон 3 Серия 10
21 августа 2013
График выхода всех сериалов
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