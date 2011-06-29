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Постер к 1-му сезону сериала Необходимая жестокость
Киноафиша Сериалы Необходимая жестокость Сезоны Сезон 1

Necessary Roughness 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Необходимая жестокость»

В 1-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» в престижном районе на Лонг-Айленде ведет частную практику лучшая женщина-психотерапевт Нью-Йорка. Даниэль Сантино – не только успешный врач и настоящая красавица, но и счастливая супруга, мать двоих сыновей-подростков. Однако вся ее идеальная жизнь рушится в один миг, стоит ей лишь узнать о коварной измене мужа. Пользуясь собственным методом шоковой терапии, она бросает предателя, не давая своему браку ни единого шанса на спасение. А всю свою ярость и обиду героиня вкладывает в работу. И результат не заставляет себя ждать: к Дэни приходят богатейшие клиенты города. Но как же ее личная жизнь?

Список серий 1-го сезона сериала «Необходимая жестокость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2011
Управление ведущим Anchor Management
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2011
Штопор Spinning Out
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2011
Вырабатывание привычки Habit Forming
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2011
Бесстрастное лицо Poker Face
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2011
Помечтай Dream On
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2011
За какую ты команду? Whose Team Are You On?
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2011
Потеря направления Losing Your Swing
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2011
Незабудка Forget Me Not
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2011
Крыло и игрок A Wing and a Player
Сезон 1 Серия 10
31 августа 2011
Багаж Baggage Claim
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2011
Линия ворот Goal Line
Сезон 1 Серия 12
14 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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